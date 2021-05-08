أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تعقد جامعة الدول العربية جلسة استثنائية على مستوى المندوبين الدائمين، الاثنين، بناء على طلب "دولة فلسطين"، في غضون التطورات الأخيرة في القدس.

ومن المقرر أن تبحث الجامعة العربية "الجرائم" والاعتداءات الإسرائيلية على المواقع الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس "المحتلة"، خاصة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، حسبما قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في بيان.

وأضاف زكي أن المندوبين سيناقشون أيضًا "الخطط الإسرائيلية للاستيلاء على منازل المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح ، في محاولة لإخلاء المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها".