شاهد.. اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في ساحة المسجد الأقصى

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي، بيانا السبت، يدين تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية.

وشهدت الليلة الماضية اشتباكات خطرة في الحرم القدسي الشريف، أدت إلى إصابة العديد من الجرحى.

وقال المتحدث الرئيسي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، إن العنف والتحريض غير مقبولان ويجب محاسبة الجناة من جميع الأطراف.

ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات إلى التحرك بشكل عاجل لتهدئة التوترات الحالية في القدس. يجب تجنب أعمال التحريض حول جبل الهيكل/الحرم الشريف ويجب احترام الوضع الراهن".

واصل البيان تعزيز القادة المعنيين من جميع الجبهات يجب أن "يتحلوا بضبط النفس والمسؤولية وبذل كل جهد لتهدئة هذا الوضع المتقلب".

وأضاف ستانو أن "الوضع فيما يتعلق بإخلاء العائلات الفلسطينية في (حي) الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية يثير القلق الشديد".

وخلص ستانو إلى أن مثل هذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات على الأرض.