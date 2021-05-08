دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، إن السلام يحتاج "أنياب"، في معرض دعوته إلى تحرك عربي تجاه التطورات الأخيرة في القدس.

وكتب الشيخ حمد بن جاسم، عبر حسابه في تويتر، الجمعة: "أيها القادة! أنقذوا القدس فهي صلب القضية الفلسطينية العربية الإسلامية".

وأضاف الشيخ حمد بن جاسم: "الموضوع لا يحتاج إلى قمة أو بيانات شجب واستنكار كما تعودنا أن نفعل وكفى، بل تحتاج القدس إلى تحرك جاد يوقف هذا الاستهتار الإسرائيلي المدعوم بصمتكم".

واعتبر رئيس وزراء قطر الأسبق أن "السلام ولا أقول الحرب يحتاج أيضاً لأنياب تبرز من وجوه لا تبتسم إلا بعد النصر أو تحقيق السلام!"

كانت قطر والأردن وتركيا قد أصدرت بيانات إدانة للمواجهات في باحات المسجد الأقصى، فيما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن قلقها من التوترات المتصاعدة في القدس الشرقية.

ومساء الجمعة، تجددت المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في نطاق المسجد الأقصى وحي الشيخ جرّاح بالقدس الشرقية، وأصيب 53 فلسطينيًا على الأقل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في كلمة له الجمعة، إنه وجّه السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة إلى طلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث تنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس.

في غضون ذلك، جرت مواجهات مماثلة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

ومنذ أيام يشارك ناشطون فلسطينيون وأهالي حي الشيخ جراح في احتجاجات متواصلة، اعتراضًا على إخلاء محتمل لمنازل سكان في الحي لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية عقد جلسة الاثنين المقبل، بعد أن قدم الأهالي طلب استئناف جديد وتقديم بيانات جديدة من أجل تثبيت ملكية الأراض لأهالي الشيخ جراح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.