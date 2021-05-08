اشتباكات القدس.. إليك كل ما تحتاج معرفته عن التوترات الأخيرة

شاهد.. اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في ساحة المسجد الأقصى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزيرا الخارجية الأردني والفلسطيني، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وفاعلة لوقف الممارسات الإسرائيلية "اللاشرعية واللاإنسانية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".

وحمّل الوزيران أيمن الصفدي ورياض المالكي خلال محادثات أجرياها في إطار عملية تنسيق التحركات الإقليمية والدولية لمواجهة الممارسات والاعتداءات، السلطات الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير الذي تشهده القدس، بحسب بيان للخارجية الأردنية.

وقال الصفدي والمالكي إن "القدس ومقدساتها خط أحمر"، وأن "الانتهاكات الإسرائيلية هي خرق فاضح للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر ملياري مسلم وجريمة ستؤجج الصراع وستدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد والتأزيم".

وأكد وزير الخارجية الأردني، أن بلاده - بتوجيه ومتابعة من الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس - ستستمر في تكريس كل إمكاناتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها.

وحذر الوزيران من أن ترحيل فلسطينيي حي الشيخ جراح من بيوتهم "يمثل جريمة حرب، وخرق للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي".

وبحث الوزيران التحضيرات للمؤتمر الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية الأسبوع القادم، لبحث الأوضاع في القدس.