دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان، الأحد، للاحتجاج على "انتهاكات" إسرائيل ضد المسجد الأقصى، "والاعتداءات على المقدسيين خصوصاً في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة".

وحسب بيان للخارجية الأردنية، حذّر أمين عام الوزارة السفير يوسف البطاينة القائم بالأعمال الإسرائيلي "من مغبة استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصعيد".

واعتبر البطاينة ان "ما قامت به الشرطة الإسرائيلية تصرفات استفزازية مرفوضة ومدانة"، وأكد "ضرورة احترام حرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وحرية المصلين وعدم التعرض لهم".

وأشار البطاينة إلى أن المسجد الأقصى "بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مسجد خالص للمسلمين تشرف عليه بشكل حصري إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية".

وطالب البطاينة القائم بالأعمال الإسرائيلي بنقل رسالة إلى السلطات الإسرائيلية بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، وكذلك وقف إجراءات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم التي يملكونها "... وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسرياً من منازلهم، وأن تهجيرهم يعد انتهاكاً للقانون الدولي".

وقال البطاينة إن قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية باطلة السريان، داعيًا السلطات الإسرائيلية إلى "احترام حق الأهالي في منازلهم والتي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الأردنية وأرباب العائلات في العام 1956، وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الأملاك وحق الأهالي بها وعدم المساس بها وأن هذه الحقوق للعائلات في الأملاك ما زالت قائمة".

وفي وقت سابق الأحد، نظمت قوى يسارية وقومية أردنية، الأحد، تظاهرة في منطقة الرابية بالقرب من مقر السفارة الإسرائيلية في عمان، احتجاجا على التطورات الاخيرة في القدس وحي الشيخ جراح، وسط مطالب بطرد السفير.