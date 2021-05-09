أسرتها: المباحث السعودية تستدعي لجين الهذلول للتوقيع على "أمر إبلاغ"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن أشقاء الناشطة السعودية لجين الهذلول، علياء ولينا ووليد، عبر حساباتهم، على موقع تويتر، أن المباحث السعودية استدعت لجين للتوقيع على "أمر إبلاغ" بقرار المحكمة العليا.

وقالت علياء الهذلول، في تغريدة أولية، إن "المباحث استدعت لجين قبل قليل لأسباب غير معروفة. يبدو أنها محاولة من أجل إسكاتها"، على حد تعبيرها.

وذكرت علياء في تغريدة لاحقة أن "المباحث طلبت من لجين التوقيع على أمر إبلاغ بقرار المحكمة العليا المؤيد لحكم محكمة استئناف المتخصصة". وأضافت: "إذا كنت لا تزال تؤمن باستقلالية النظام القضائي السعودي، فلماذا تم إبلاغها بحكم قضائي من جهة أمنية؟".

مستجدات: طلبت المباحث من لجين التوقيع على "أمر إبلاغ" بقرار المحكمة العليا المؤيد لحكم محكمة استئناف المتخصصة. إذا كنت لا تزال تؤمن باستقلالية النظام القضائي السعودي، فلماذا تم إبلاغها بحكم قضائي من جهة أمنية؟ https://t.co/ZnPmWG5tWl

وأطلقت السلطات السعودية سراح لجين الهذلول في 10 فبراير/ شباط الماضي بعد قضاء 1001 يوم في السجن. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد قضت في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسجن لجين لمدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة.

وأقرت محكمة الاستئناف السعودية، في 10 مارس/آذار الماضي، الحكم الصادر ضد لجين، من المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب.