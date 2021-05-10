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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ذكر الناطق باسم نتنياهو للإعلام العربي، أوفير جندلمان، الإثنين، أن الحريق الذي اندلع داخل باحة المسجد الأقصى جاء نتيجة ألعاب نارية أطلقها فلسطينيون.

وقال جنلدلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الشرطة الإسرائيلية: ألعاب نارية أطلقها فلسطينيون داخل باحة الحرم الشريف أشعلت إحدى الأشجار المتواجدة هناك قرب حائط المبكى".

ونشر الناطق باسم نتنياهو مقطع فيديو للحريق الذي اندلع بالشجرة داخل باحة المسجد الأقصى، دون أن يتحدث عن مزيد من التفاصيل حول الأمر.

الشرطة الإسرائيلية: ألعاب نارية أطلقها فلسطينيون داخل باحة الحرم الشريف أشعلت إحدى الأشجار المتواجدة هناك قرب حائط المبكى. https://t.co/Mqrw9aNCLV

وكان قد اتهم بعض المغردين الجيش الإسرائيلي بالتسبب باشتعال الشجرة نتيجة رميه للقنابل على المحتجين في القدس.