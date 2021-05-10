تغيير اتجاه مسيرة القوميين الإسرائيليين في القدس بتوصية أمنية

القدس تتأرجح على حافة ثوران بركاني هو الأكبر منذ سنوات.. آخر التطورات من مراسلة CNN

اشتباكات القدس.. إليك كل ما تحتاج معرفته عن التوترات الأخيرة

القدس (CNN)-- أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن القوميين الإسرائيليين الذين يحيون "يوم القدس"، الاثنين، لن يسمح لهم بالسير عبر مدخل باب العامود إلى البلدة القديمة في طريقهم إلى الحائط الغربي، وذلك وسط تصاعد المواجهات التي تشهدها القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن القرار اتخذ من قبل شخصيات سياسية بارزة بناء على توصية من الأجهزة الأمنية.

ويأتي القرار بعد أيام من الاشتباكات العنيفة في القدس، وسط مخاوف من أن السماح للمشاركين في المسيرة بالنزول في شارع رئيسي عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة قد يزيد من حدة التوترات.

وبدلاً من ذلك، سيدخل المشاركون في المسيرة البلدة القديمة عبر باب يافا (بابا الخليل).

ويعد "يوم القدس" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى الفوز بالسيطرة على الحائط الغربي والقدس الشرقية بأكملها خلال حرب عام 1967 مع الدول العربية.