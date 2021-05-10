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الهلال الأحمر الفلسطيني: مئات الإصابات باشتباكات في المسجد الأقصى بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين

الشرق الأوسط
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القدس (CNN)— أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، وقوع ما لا يقل عن 180 إصابة في الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في المسجد الأقصى، لافتة إلى نقل 80 مصابا إلى المستشفيات.

هيئة الإذاعة الإسرائيلية من جهتها ذكرت في تقرير أن "عشرات الشبان يقومون بإطلاق المفرقعات والقاء الحجارة على قوات من الشرطة المنتشرة في مداخل الحرم القدسي".

وكان رئيس بلدية القدس، موشيه ليؤون، قد عبّر عن "دعمه للقرار بحظر الزيارات اليهودية للحرم القدسي الشريف"، معتبرا ان ذلك "ليس بمثابة رضوخ للإرهاب الفلسطيني بل من منطلق الحفاظ على حياة الناس"، وفقا لما نقلته الهيئة الإسرائيلية.

وأضاف ليؤون أن "مصدر اعمال العنف في المدينة هو التحريض الذي تمارسه منظمات إرهابية ومواطنون عرب من شمال البلاد يصلون الى المدينة وليس سكان شرقي العاصمة"، وفقا لما نقلته الهيئة على لسانه في حديث إذاعي صباح الاثنين.

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