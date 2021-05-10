المتحدث باسم نتنياهو ينشر صور تجميع حجارة في "الأقصى" ويعلق

القدس تتأرجح على حافة ثوران بركاني هو الأكبر منذ سنوات.. آخر التطورات من مراسلة CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صورا لتجميع كميات من الحجارة في الحرم القدسي، الاثنين، لافتا إلى عدم "السماح بحرية العربدة".

صور التقطت فجر اليوم: بلطجية فلسطينيون يمسون بقدسية #الحرم_الشريف. المسجد للصلاة وعبادة الله، مش لأعمال البلطجة والعنف. نصون حرية العبادة، لا نسمح بحرية العربدة. #القدس #المسجد_الأقصى https://t.co/ZUPnwx0WxD

جاء ذلك في تغريدة لجندلمان على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا في تعليق على الصور: "صور التقطت فجر اليوم: بلطجية فلسطينيون يمسون بقدسية الحرم الشريف.. المسجد للصلاة وعبادة الله، مش لأعمال البلطجة والعنف. نصون حرية العبادة، لا نسمح بحرية العربدة.."

يحدث الان في الحرم القدسي الشريف.. مشاغبون فلسطينيون يحولون مكان التعبد الى ساحة قتال حاملين الحجارة بدلا من الصلاة والتقرب من الله ومدنسين قدسية المكان https://t.co/7tqgpeDxDn

من جهتها نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو عن الأحداث في القدس، بتعليق قالت فيه: "يحدث الان في الحرم القدسي الشريف.. مشاغبون فلسطينيون يحولون مكان التعبد الى ساحة قتال حاملين الحجارة بدلا من الصلاة والتقرب من الله ومدنسين قدسية المكان".

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت الاثنين، وقوع ما لا يقل عن 180 إصابة في الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في المسجد الأقصى، لافتة إلى نقل 80 مصابا إلى المستشفيات.