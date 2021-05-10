وزير خارجية تركيا يزور السعودية للمرة الأولى منذ مقتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عصر الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية، في أول زيارة من نوعها منذ مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نحن موجودون في المملكة العربية السعودية بهدف البحث في علاقاتنا الثنائية ومناقشة القضايا ذات الشأن التي تهم منطقتنا، وعلى رأسها الاعتداءات على المسجد الأقصى واضطهاد الشعب الفلسطيني".

نحن موجودون في #المملكة_العربية_السعودية بهدف البحث في علاقاتنا الثنائية ومناقشة القضايا ذات الشأن التي تهم منطقتنا، وعلى رأسها الإعتداءات على المسجد الأقصى واضطهاد الشعب الفلسطيني🇹🇷🇸🇦 https://t.co/DOIriLRFiC

وكات وزارة الخارجية التركية قد أعلنت أن تشاووش سيجري زيارة رسمية إلى السعودية تستمر لمدة يومين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضافت الخارجية التركية أن تشاووش أوغلو سيلتقي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وسيبحث وزيرا خارجية البلدين العلاقات الثنائية إلى جانب التشاور حول القضايا الإقليمية.