القدس تتأرجح على حافة ثوران بركاني هو الأكبر منذ سنوات.. آخر التطورات من مراسلة CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعقد مجلس الأمن الدولي، صباح الاثنين، جلسة مشاورات خاصة بشأن تصاعد التوتر في القدس، على خلفية التطورات الأخيرة بالمدينة.

وحدد مجلس الأمن موعدًا للجلسة في الساعة التاسعة من صباح الاثنين (بالتوقيت الشرقي)، ليبحث تصاعد العنف في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الوضع في القدس.

وسيكون الاجتماع افتراضيًا.

وتشهد القدس حالة من التوتر المتصاعد، مع حدوث احتجاجات متواصلة واشتباكات هي الأكبر منذ سنوات، على أثر الإجراءات الإسرائيلية في المدينة، إضافة إلى الإخلاء المحتمل لعائلات فلسطينية تعيش في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية، ضمن قضية طويلة الأمد تنظرها المحاكم الإسرائيلية

وفي غضون المواجهات الدائرة، أصيب أكثر من 300 فلسطيني وأكثر من 17 ضابطًا إسرائيليًا، تزامنا مع توترات مماثلة على حدود قطاع غزة.