اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الأردني حول أحداث القدس

شاهد رد فعل إسرائيليين في مسيرة لحظة إنطلاق صافرات الإنذار في القدس

القدس تتأرجح على حافة ثوران بركاني هو الأكبر منذ سنوات.. آخر التطورات من مراسلة CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناول وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن ونظيره الأردني، أيمن الصفدي الأوضاع في القدس وقطاع غزة في اجتماع بينهما، الاثنين.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان أن "الوزير بلينكن جدد التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن لتعزيز أهدافنا المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار في المنطقة".

وندد بلينكن "بالهجمات الصاروخية التي تستهدف إسرائيل وأعرب عن قلقه من المواجهات في القدس"، وفقا للبيان، حيث اتفق الجانبان على "الضرورة الملحة لخفض التصعيد وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس والدور الذي تلعبه الأردن في هذه المسألة".

وأكد الوزير بلينكن مجددا على "دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وشكر نظيره الأردني على القيادة التي تمارسها الأردن في المنطقة وأكد التزام الولايات المتحدة بتعميق التعاون الثنائي"، وفقا للمتحدث باسم الخارجية الأمريكي.