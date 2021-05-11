عيد الفطر في السعودية.. المحكمة العُليا تحدد أول أيام المناسبة الدينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المحكمة العُليا السعودية تعذر رؤية هلال شوال مساء الثلاثاء، ما يعني أن الأربعاء سيكون المتمم لشهر رمضان.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية تغريدة نقلا عن الديوان الملكي أن المحكمة العُليا أعلنت الأربعاء المكمل لشهر رمضان وأن الخميس أول أيام عيد الفطر.

وتعذرت رؤية الهلال في تمير وتبوك وسدير أناء تحريه مساء الثلاثاء، ما يعني أن الخميس سيكون أول أيام عيد الفطر في المملكة.

وكانت قد أعلنت قطر في وقت سابق الثلاثاء عن تعذر رؤية هلال شوال وأكدت أن الخميس سيكون أول عيد الفطر في البلاد.