شاهد.. الأضرار في عسقلان وغزة بعد تبادل إطلاق الصواريخ

فيديو يُظهر إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل

شاهد وابل الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استهدف الجيش الإسرائيلي برجا سكنيا في قطاع غزة، الثلاثاء، وذلك رغم تحذير كتائب القسام لإسرائيل من الإقدام على هذه الخطوة التي ستؤدي إلى قصف مدينة تل ابيب.

واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية برج "هنادي" المكون من 13 طابقا ويتضمن أكثر من 40 شقة سكنية ومكتبا.

وأطلق الجيش الإسرائيلي 4 تحذيرات للسكان قبل قصف البرج بغارة جوية مساء الثلاثاء.

وكانت قد أطلقت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، تحذيرا لإسرائيل بأنها ستستهدف مدينة تل أبيب بضربة "ٌقاسية تفوق ضربة عسقلان" بحال قصف الأبراج السكنية.

ونشرت الكتائب عبر موقعها الرسمي خبرا أكدت فيه أنها ستوجه رسالة لإسرائيل قريبا.