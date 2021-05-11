خلال استقباله رئيس الوزراء الأردني.. محمد بن زايد يعلق على أحداث القدس

شاهد رد فعل إسرائيليين في مسيرة لحظة إنطلاق صافرات الإنذار في القدس

القدس تتأرجح على حافة ثوران بركاني هو الأكبر منذ سنوات.. آخر التطورات من مراسلة CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن قلقه إزاء الأحداث التي تشهدها مدينة القدس.

وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله رئيس الوزراء الأردني على "إدانته ميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية وأهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة السمجد الأقصى" ، وفقا لوام.

ويستمر مسلسل التوتر في القدس نتيجة الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمحتجين الفلسطينيين وتفاقم الموقف بعد استهداف سرايا القدس إسرائيل بـ85 صاروخا مساء الإثنين.

واستهدفت الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة مدن تل أبيب وعسقلان ووصل بعضها إلى القدس، في حين اندلع حريق بشجرة في باحة الأقصى.