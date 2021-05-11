حتى صباح الثلاثاء.. إليكم عدد الضحايا من الإسرائيليين والفلسطينيين

شاهد رد فعل إسرائيليين في مسيرة لحظة إنطلاق صافرات الإنذار في القدس

شاهد وابل الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

القدس (CNN)— قتل 24 فلسطينيا بينهم 9 أطفال في غزة وفقا لوزارة الصحة في القطاع، في حين تلقى 16 إسرائيليا عناية من طواقم طبية بعد إطلاق صواريخ من غزة، بالإضافة على إصابة 15 إسرائيليا بسبب إلقاء حجارة وفقا للخدمات الطبية الإسرائيلية.

وقتل متظاهر من عرب إسرائيل في مدينة اللد يبلغ من العمر 25 عاما وجرح آخران عندما أطلق يهودي يبلغ من العمر 34 عاما النار عقب رميه بحجارة، وفقا للشرطة الإسرائيلية.

وكانت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية قد قالت في تقرير إنه "تقرر استدعاء 8 سرايا من قوات الاحتياط لحرس الحدود بسبب احداث العنف التي شهدتها البلاد الليلة الماضية، هذا ما قرره وزير الامن الداخلي امير اوحانا ومفتش الشرطة العام ياعقوف شبتاي".

ويذكر أن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أعلن صباح الثلاثاء، البدء بعملية "حارس الأسوار" كرد على الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة صوب إسرائيل.