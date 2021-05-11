شاهد رد فعل إسرائيليين في مسيرة لحظة إنطلاق صافرات الإنذار في القدس

القدس تتأرجح على حافة ثوران بركاني هو الأكبر منذ سنوات.. آخر التطورات من مراسلة CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلية سقوط 150 صاروخ من غزة على إسرائيل، بعد أن أكدت سرايا القدس مسؤوليتها عن استهداف تل أبيب وعسقلان، الإثنين، بهجمات صاروخية، ردا على ما وصفتها بـ"الجرائم" في المسجد الأقصى.

ونشرت سرايا القدس بيانا أكدت فيه أنها استهدفت مدينتي تل أبيب وعسقلان في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي بـ"رشقات صاروخية وصاروخ بدر 3"، وفقا للبيان.

وأشارت السرايا إلى أنها استهدفت سيارة عسكرية إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

ونشرت الصفحة الرسمية للجيش الإسرائيلية على موقع تويتر تغريدة أكدت فيها أن عدد الصارويخ التي أُطلقت من القطاع بلغت 150 منذ الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

من جانبه، وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكس، استهداف القدس وتل أبيب وعسقلان الصورايخ بـ"الاعتداء الكبير على إسرائيل"، محملا حماس مسؤولية هذه الخطوة ومتوعدا برد مناسب ومشيرا إلى أن إسرائيل جاهزة لكل السيناريوهات.

وشن الجيش الإسرائيلي ضربات جوية على قطاع غزة، مستهدفا مواقع لحركة حماس، الإثنين، بعدما أخذ موافقة المجلس الوزراء المصغر لتنفيذ ضربات جوية ردا على الهجوم الصاروخي على إسرائيل.