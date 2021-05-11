السعودية تدين "الاعتداءات السافرة" لحرمة المسجد الأقصى وأمن المصلين

القدس تتأرجح على حافة ثوران بركاني هو الأكبر منذ سنوات.. آخر التطورات من مراسلة CNN

شاهد رد فعل إسرائيليين في مسيرة لحظة إنطلاق صافرات الإنذار في القدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدانت المملكة العربية السعودية، صباح الثلاثاء، "الاعتداءات السافرة" على المسجد الأقصى في القدس وأمن وسلامة المصلين فيه.

نعُرب عن إدانتنا بأشد العبارات للاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف، ولأمن وسلامة المصلين https://t.co/q3IFmToQsd

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السعودية، قالت فيه: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف، ولأمن وسلامة المصلين".

ودعت المملكة وفقا للبيان "المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة وقفه الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية".

وجددت الخارجية السعودية "التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، وفقا للبيان.