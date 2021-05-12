الجيش الإسرائيلي يدمر ثالث برج في غزة ويؤكد: منحنا السكان الوقت الكافي

الجيش الإسرائيلي: لحظة استهداف مجموعة تحاول إطلاق طائرة مسيرة من غزة

شاهد.. آثار تبادل إطلاق الصواريخ بين غزة وإسرائيل

لحظة إطلاق صواريخ من غزة إلى إسرائيل فجر الأربعاء

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير برج ثالث مكون من 14 طابقا في قطع غزة، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن المبنى كان يضم مكاتب للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس، بالإضافة إلى البنية التحتية "التي تستخدمها منظمات إرهابية لتبادل المعلومات العسكرية التكتيكية".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه وجه تحذيرا لسكان المبنى قبل استهدافه ومنحهم وقت كافيا لإخلاء البرج قبل ضربه.

وأكد البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي أن قصف "الأهداف الإرهابية سيتواصل حسب الضرورة".

يذكر أن هذا هو ثالث برج تستهدفه الغارات الإسرائيلية التي تأتي ردا على الهجمات الصاروخية التي تتعرض ها بعض المدن الإسرائيلية من جانب الفصائل الفلسطينية في غزة.