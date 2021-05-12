دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواصلت المواجهات العسكرية بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء، وسط دعوات دولية للتهدئة وتحذيرات من إمكانية تحول المواجهات إلى حرب عسكرية شاملة.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 56 شخصا بينهم 14 طفلا على الأقل، فيما وصل عدد المصابين إلى 335 شخصا، حتى عصر الأربعاء.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن مقتل أحد جنودها وإصابة 2 آخرين إثر صاروخ مضاد للدبابات تم إطلاقه من قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 6 أشخاص.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة مصابين في إحدى المستشفيات الإسرائيلية: "قضينا قبل قليل على قادة كبار في هيئة أركان حماس بمن فيهم قائد لواء غزة وقادة آخرين وهذه هي مجرد البداية"، مضيفا: "سنوجه للإرهابيين ضربات لم يتخيلوها"، على حد تعبيره.

في المقابل، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل باسم عيسى أبوعماد، قائد لواء غزة في كتائب القسام وعدد آخر من عناصرها لم تحدده.

وقالت كتائب القسام إنها وجهت ضربة صاروخية بـ15 صاروخاً تجاه ديمونا و50 صاروخاً تجاه أسدود، بعد ظهر الأربعاء. وأضافت أنها وجهت أيضا ضربة بـ20 صاروخاً تجاه حقل صهاريج "كاتسا" جنوب عسقلان، مشيرة إلى أنها أطلقت 110 صواريخ نحو تل أبيب ومطار بن غوريون، فجر الأربعاء.