إسرائيل تعلن حالة الطوارئ في اللد بعد أعمال شغب

القدس (CNN)—أعلنت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ في مدينة اللد مرسلة تعزيزات من قوات حرس الحدود وذلك بعد ارتفاع وتيرة أعمال الشغب في المدينة التي تقع وسط إسرائيل.

عقد رئيس الوزراء نتنياهو جلسة تشاورية بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي والمستشار القانوني للحكومة ومسؤولين كبار آخرين في أعقاب الأحداث التي تجري في مدينة اللد حيث تم الاتفاق على إعلان حالة طوارئ خاصة في المدينة.

ونشر حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو سلسلة تغريدات، فجر الأربعاء، جاء فيها: "عقد رئيس الوزراء نتنياهو جلسة تشاورية بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي والمستشار القانوني للحكومة ومسؤولين كبار آخرين في أعقاب الأحداث التي تجري في مدينة اللد حيث تم الاتفاق على إعلان حالة طوارئ خاصة في المدينة".

هذا وأعلن وزير الأمن الداخلي أنه سيطبق صلاحيته في هذا الشأن حالا. كما تم الاتفاق على وصول سرايا حرس حدود من يهودا والسامرة إلى المدن المختلطة خلال هذه الليلة.

وأضاف: "هذا وأعلن وزير الأمن الداخلي أنه سيطبق صلاحيته في هذا الشأن حالا.. كما تم الاتفاق على وصول سرايا حرس حدود من يهودا والسامرة إلى المدن المختلطة خلال هذه الليلة".

وأوعز رئيس الوزراء "بالتعامل بصرامة مع مخالفي القانون ومخلي النظام العام وبتعزيز قوام القوات المنتشرة ميدانيا وباستعادة الهدوء والنظام إلى المدينة في أسرع وقت ممكن"، وفقا لما جاء في التغريدة.

وكان رجل وابنته من عرب إسرائيل قد قتلا قرب اللد بعد ضرب صاروخ لمنزلهما بعد منصف الليلة الماضية.