إسرائيل تحشد قواتها على حدود غزة.. هل تتوغل برياً؟

القدس (CNN)-- صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيداي زيلبرمان، الخميس، بأن إسرائيل تحشد قواتها على الحدود مع قطاع غزة تحسبا لصدور قرار من القيادة السياسية بتوغل بري، في ظل تصاعد المواجهات مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

وقال زيلبرمان، في لقاء مع القناة 12 الإسرائيلية ردا على عما إذا كانت القوات تتحرك استعداداً لتوغل بري: "الجواب نعم، نحن نحشد القوات على الحدود ونجهزها، الجنود يتعلمون التضاريس، ويستعدون، سنقوم بتنشيطهم عندما نقرر. لدينا المبادرة، ولدينا الوقت".

وأضاف زيلبرمان أن "خيار التوغل مطروح على الطاولة والجيش الإسرائيلي يحشد القوات لهذا الاحتمال". وتابع بالقول إن "إسرائيل استدعت 7000 جندي احتياطي. لقد زرت الألوية والمدرعات والمشاة الموجودة على الحدود. إنهم يحشدون القوة البشرية والمعدات ويستعدون. تم التخطيط المنظم. سيستغرق الأمر أياماً".

ويرى محللون أن خيار التوغل البري غير مرجح في الأيام القليلة المقبلة، ويعتقد معظم المحللين أن فرقة واحدة من المدرعات والمشاة، التعزيز الحالي على الحدود، ليس كافياً لإجراء مثل هذه العملية، مشيرين إلى ضرورة مراقبة صدور مزيد من الإعلانات عن استدعاء جنود الاحتياط وأي تحركات أخرى.

وأكد المحللون أنه يجب وضع الحسابات السياسية التي تواجه القيادة الإسرائيلية في الاعتبار، إذ من المرجح أن يؤدي التوغل البري إلى خسائر كبيرة في صفوف القوات الإسرائيلية، وهو ما لن يحظى بشعبية لدى المواطنين الإسرائيلي. كما أظهر نتنياهو بشكل عام عدم استعداده لاتخاذ هذا النوع من القرارات التي قد تؤدي لسقوط عدد كبير من القتلى الإسرائيليين.