نتنياهو يعلن رفض إسرائيل وقف عملية "حارس الأسوار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقف عملية "حارس الأسوار" في قطاع غزة والتي تم الإعلان عنها في رد على إطلاق صواريخ من القطاع صوب مدن إسرائيلية منذ الاثنين الماضي.

جاء ذلك وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية في تقرير، مضيفة أن نتنياهو "طلب من المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية خلال جلسة عقدت مساء الأربعاء المصادقة على توسيع العملية العسكرية ضد حركة حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى في قطاع غزة على خلفية التصعيد الأمني".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها وجهت ضربة صاروخية بـ15 صاروخاً تجاه ديمونا و50 صاروخاً تجاه أسدود، بعد ظهر الأربعاء. وأضافت أنها وجهت أيضا ضربة بـ20 صاروخاً تجاه حقل صهاريج "كاتسا" جنوب عسقلان، مشيرة إلى أنها أطلقت 110 صواريخ نحو تل أبيب ومطار بن غوريون، فجر الأربعاء.

ويذكر أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت، مساء الأربعاء، عن مقتل أحد جنودها وإصابة 2 آخرين إثر صاروخ مضاد للدبابات تم إطلاقه من قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 6 أشخاص.