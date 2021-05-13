سفيرة إسرائيلية لـCNN: حاولنا خفض التصعيد والقدس عاصمتنا

شاهد رد فعل إسرائيليين في مسيرة لحظة إنطلاق صافرات الإنذار في القدس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا، تسيبي هوتوفلي، أن دولتها ستوقف هجماتها على قطاع غزة عندما تكف حماس عن مهاجمة المدن الإسرائيلية، حسبما قالت لمذيعة CNN، كريستيان أمانبور.

وأوضحت السفيرة الإسرائيلية أن دولتها "لا تريد حربا"، وأضافت: "تريد إسرائيل العيش بسلام، الأطفال يريدون العودة للمدرسة، الناس يودون الذهاب إلى عملهم دون أن تكون المدارس ومقرات عملهم أهدافا للصواريخ، هذه الحقيقة"، حسب قولها.

وتابعت هوتوفلي قائلة: "قررت السلطة الفلسطينية إلغاء الانتخابات أرادت حماس السيطرة على القيادة الفلسطينية ولأنهم غضبوا من قرار السلطة الفلسطينية، قررت حماس المصنفة منظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، بإيذاء المواطنين الإسرائيليين"، حسب قولها.

وبشأن عمليات الإخلاء التي تعرض لها سكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية (شعلة الأزمة) قالت السفيرة: "القدس ليست مستوطنة إنها عاصمة إسرائيل"، حسب قولها.

وأضافت قائلة: "عندما اتحدت القدس عام 1967، تم ضمان حرية الدين والعبادة للأديان كافة في المدينة، نقوم بكل ما في وسعنا لضمان وصول المسلمين إلى جبل الهيكل وخصوصا خلال هذا الشهر المبارك (رمضان)"، على حد تعبيرها.

وقالت هوتوفلي: "حاولت الحكومة الإسرائيلية بكل ما بوسعها منع الاستفزازت، لكن حماس كانت تستفزنا بين الحين والآخر، لقد كانت تجمع الحجارة من أجل إلقائها على الأبرياء الإسرائيليين الذين جاؤوا من أجل الصلاة عند الحائط الغربي، حماس هي التي أرادت الاستفزاز وخلقت هذا العنف"، حسب قولها.

وتابعت السفيرة بالقول: "نحن المعتدلون ونقوم بكل ما بوسعنا لخفض التصعيد بينما يحفز التعصب الطرف الآخر عبر الآيديولوجية الجهادية الإسلامية، يريدون الانقضاض على القيم الديموقراطية"، حسب قوله.