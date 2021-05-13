"ارتفاع عدد القتلى في غزة لـ83".. وإسرائيل تستدعي 10 سرايا بحرس الحدود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع عدد القتلى ليصل إلى 83 قتيلا لافتة إلى أن عدد الجرحى ارتفع إلى 487 على الأقل.

وذكرت الصحة أن من بين القتلى 17 طفلاً، و6 سيدات، ومسن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

على الصعيد الآخر ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن وزير الدفاع، بيني غانتس "وقع امرا يقضي بتجنيد عشر سرايا إضافية من حرس الحدود في خدمة الاحتياط لتعزيز قوات الشرطة في انحاء البلاد"، مضيفا "أننا بحالة طوارئ على خلفية قومية متطرفة، ولكن النشاط الأمني لا يستبدل مسؤولية الزعامة في تهدئة الخواطر".

وعن التوترات في باقي المناطق، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن السلطات الأمنية "اعتقلت 36 مشتبها فيه بالضلوع في اعمال شغب اندلعت في جسر الزرقاء ووادي عارة والخضيرة، وفي ام الفحم أصيب شرطي بجروح متوسطة اثر تعرضه لإطلاق النار، ومنع عدد من السكان سيارة اسعاف من الوصول إليه، وفي اللد، طعن شاب عربي مواطن يهودي قرب مسجد، وتوصف حالة المعتدى عليه بما بين طفيفة الى متوسطة".

وتابعت الهيئة: "في وسط اورشليم القدس، تعرض جندي من جيش الدفاع للاعتداء من قبل مجموعة من الشبان العرب، وتعرضت قوة من الشرطة وصلت الى المكان للاعتداء أيضا، وأن الشرطة اعتقلت ثلاثة من المعتدين، وشب حريق فجر الخميس في عدد من السيارات في موقف القطار بأحيهود بالجليل الغربي وذكر أن الاضرار اقتصرت على الماديات، وانه بوشر التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق".