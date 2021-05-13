بنس يغرد "نقف مع إسرائيل" ومستشار أردوغان يرد: نقف مع فلسطين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أكد فيها على الوقوف مع إسرائيل.

America Stands with Israel. 🇺🇸 🇮🇱

التغريدة نشرها بنس، الأربعاء، وحملت أيقونتين للعلم الأمريكي والإسرائيلي، قبل أن يرد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتغريدة قال فيها "نقف مع فلسطين" حاملة ايقونتي العلمين التركي والفلسطيني.

Turkey Stands with Palestine 🇵🇸 🇹🇷 https://t.co/J8GuSCbIkw

وتأتي تغريدات بنس وألطون في الوقت الذي تستمر فيه حالة التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين منذ الاثنين الماضي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت ارتفاع عدد القتلى إلى 67 شخصا، حتى صباح الخميس، منهم 6 نساء و17 طفلا وشخص مسن بالإضافة على إصابة 388 شخصا آخرين.

على الصعيد الآخر أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن مقتل أحد جنودها وإصابة 2 آخرين إثر صاروخ مضاد للدبابات تم إطلاقه من قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 6 أشخاص.