وزير الدفاع التركي عن العلاقات مع مصر: يجب إدراك المنافع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، على ضرورة إدراك أن تحسن علاقات بلاده مع مصر، "سيعود بمنافع حقيقية" على الجانبين، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وقال أكار، خلال زيارة أجراها مع كبار قادة الجيش لبعض القواعد العسكرية التركية المتاخمة للحدود العراقية، إن "تركيا ومصر لديهما قيم مشتركة، وعلاقات البلدين تمتلك تاريخا عميق الجذور"، مضيفاً أن العلاقات "في طريقها للتحسن".

وتابع وزير الدفاع التركي بالقول إن "تحسن هذه العلاقات سيوفر الفائدة للجانبين، وينبغي إدراك أن العلاقات بين تركيا وليبيا ومصر بشكل خاص ستعود بمنافع حقيقية لجميع البلدان والأطراف".

وعلى صعيد آخر، دعا وزير الدفاع التركي اليونان إلى "ضرورة التخلي عن الاستفزازات ولغة التهديد والتصريحات الكاذبة والخاطئة". وقال أكار إن "تركيا تؤيد الحوار والقانون وعلاقات حسن الجوار، إلا أنها لا تتنازل عن حقوقها في قبرص وشرقي المتوسط وبحر إيجة، بأي شكل من الأشكال".