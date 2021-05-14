دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حثّ السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، الرئيس الأمريكي جو بايدن على اختيار سفير للولايات المتحدة الأمريكية يمكنه العمل والانخراط مع الفلسطينيين وليس فقط مع الإسرائيليين.

As President Biden considers his choice for Ambassador to Israel, I encourage him to choose someone who can represent our country in an even-handed way, and who can engage not only with Israel but with the Palestinians as well.

جاء ذلك في تغريدة لساندرز على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "في الوقت الذي ينظر الرئيس بايدن بخياراته حول سفير بإسرائيل، احثه على اختيار شخص يمكنه تمثيل بلدنا بصورة متوازنة ويمكنه الانخراط ليس فقط مع الإسرائيليين وحسب بل مع الفلسطينيين أيضا".

The role of the United States should be to bring the peoples of the region together, not simply to support a right-wing Israeli government.

وتابع ساندرز قائلا: "دور الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون بتقريب الناس في المنطقة مع بعضهم، وليس دعم حكومة يمينة إسرائيلية ببساطة".

وتأتي تغريدة ساندرز في الوقت الذي يستمر فيه التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث ذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى في القطاع نتيجة الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 119، صباح الجمعة، في حين قتل 7 إسرائيليين منذ الاثنين الماضي.