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ساندرز يحدث بايدن على اختيار سفير يمكنه الانخراط مع الفلسطينيين وليس فقط الإسرائيليين

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حثّ السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، الرئيس الأمريكي جو بايدن على اختيار سفير للولايات المتحدة الأمريكية يمكنه العمل والانخراط مع الفلسطينيين وليس فقط مع الإسرائيليين.

جاء ذلك في تغريدة لساندرز على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "في الوقت الذي ينظر الرئيس بايدن بخياراته حول سفير بإسرائيل، احثه على اختيار شخص يمكنه تمثيل بلدنا بصورة متوازنة ويمكنه الانخراط ليس فقط مع الإسرائيليين وحسب بل مع الفلسطينيين أيضا".

وتابع ساندرز قائلا: "دور الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون بتقريب الناس في المنطقة مع بعضهم، وليس دعم حكومة يمينة إسرائيلية ببساطة".

وتأتي تغريدة ساندرز في الوقت الذي يستمر فيه التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث ذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى في القطاع نتيجة الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 119، صباح الجمعة، في حين قتل 7 إسرائيليين منذ الاثنين الماضي.

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