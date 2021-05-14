ضاحي خلفان "على مسؤوليته": على العرب القضاء على حماس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الجمعة، انتقادات حادة لحركة حماس الفلسطينية، وحملها مسؤولية تصعيد المواجهات مع إسرائيل وسقوط قتلى فلسطينيين، مصرحاً بأن "على العرب القضاء على حماس"، بحسب تعبيره.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، قال خلفان: "لا ينتظر من حماس بقيادة الإخوان وإشراف إيران أي شيء يصلح الحال ويحقق الآمال"، مضيفاً: "أهل القدس نحن معهم قلبا وقالبا ووقوفهم ضد العنصرية الإسرائيلية يقف العالم معه... تدخل حماس يفسد التأييد العالمي لقضيتهم، وحماس تريد مكسباً سياسياً لها لا كسب قضية لأهل القدس".

وتابع خلفان بالقول إن "قضية الأقصى قضية استهجن العالم فيها ممارسات الحكومة الإسرائيلية، وسرعان ما قفزت حماس بضرب الصواريخ لتسجل الحجة لإسرائيل لا عليها".

واعتبر خلفان أنه "إذا قضت إسرائيل على حماس فقد قضت على نفسها". وقال إن "إسرائيل تريد حماس لتدفع عنها تهم العالم الموجهة إليها بالعنصرية من خلال شوية مقذوفات لا تهش ولا تنش"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "لو قضت إسرائيل على حماس لقضت على المبرر بعدم قيام الدولة الفلسطينية. (على مسؤوليتي)"، وتابع بالقول: "فعلى العرب القضاء على حماس".

فعلى العرب القضاء على حماس.

واتهم خلفان حماس بأنها تتربح من القضية الفلسطينية، وقال: "لا تعترف اليوم إسرائيل بقيام دولة فلسطينية بسبب حماس، وحماس تقبض من إسرائيل على هذه الشغلة من بلدين بلد عربي وبلد غير عربي"، دون أن يحدد اسم الدولتين.

واعتبر خلفان أن حركة حماس مخترقة من إسرائيل، قائلا: "تنظيم حماس الإخواني مخترق من قبل الإسرائيليين، هناك في التنظيم من يؤمن به، وهو على نواياه مسكين. ولكن من القادة فيه من يعمل لصالح إسرائيل ومجند لديها، ولذلك حماس صناعة إسرائيلية بإتقان"، على حد تعبيره.

وأضاف خلفان: "على من تقضي إسرائيل من القادة في حماس... تقضي على الغلابا المخدوعين... أما القادة في حماس المصنوعين إسرائيليا يبقون باستمرار".