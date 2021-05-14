دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه حسن الخميني، حفيد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الراحل روح الله الخميني، رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مستخدماً كلمات من قصيدة "إرادة الحياة" للشاعر التونسي الراحل أبي القاسم الشابي، وواصفاً زعماء عرب بـ"الخونة".

وقال حسن الخميني في رسالته لهنية: "إن ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم، بحق نساء وأطفال الشعب الفلسطيني البطل في الأراضي المحتلة، يؤلم قلب كل حر. فشهادة إخوتنا وأخواتنا، على يد المحتلين الجلادين، يبعث على غليان دماء كافة الشعوب المسلمة والأحرار، ويؤدي إلى توثيق عزيمتهم بإرادتكم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الجمعة.

وأضاف حفيد الخميني: "إنه من واجبي، إضافة إلى التذكير باهتمام الإمام الخميني الخاص، فيما يتعلق بالقدس الشريف، وتقديم احترامي الفائق لإخواننا المجاهدين وأخواتنا المجاهدات في فلسطين المحتلة، أشارككم في آلام ومصائب الشعب الفلسطيني البطل، متضرعا، بخشوع، إلى الله تعالى، لأن أكون معكم لمقارعة أئمة الكفر والنفاق... يا ليتنا كنا معكم".

وتابع بالقول: "اليوم، وأكثر من أي زمن آخر، تفتخر الشعوب المسلمة، بوجود أبناء لها مثلكم، معلنة غضبها من زعماء البلدان العربية الخونة، الذين يدعون الإسلام، ويشاركون الصهاينة في جرائمهم"، على حد تعبيره.

واختتم حفيد الخميني رسالته لهنية بأبيات من قصيدة "إرادة الحياة" للشاعر التونسي الراحل أبي القاسم الشابي، جاء فيها:

إذا الشعب يوما أراد الحياة.. فلا بد أن يستجيب القدر

ولابد لليل أن ينجلي.. ولابد للقيد أن ينكسر.