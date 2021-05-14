دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن دباباته أطلقت "طلقات تحذيرية" تجاه عدد من الأشخاص اجتازوا الحدود من لبنان إلى إسرائيل، بينما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بإصابة مواطنين اثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على تويتر: "أطلقت دبابات قوات الدفاع الإسرائيلية طلقات تحذيرية تجاه عدد من مثيري الشغب الذين اجتازوا الحدود من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا أن "المشتبه بهم خربوا السياج الحدودي وأشعلوا النيران في المنطقة قبل عودتهم للأراضي اللبنانية".

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "مواطنين لبنانيين أصيبا جراء سقوط قذيفتين إسرائيليتين بالقرب منهما بعد محاولة عدد من الشبان الدخول إلى مستعمرة المطلة عبر السياج الشائك، مما أدى إلى استنفار الجيش الإسرائيلي، محاولا منعهم من التقدم نحو السياج، الأمر الذي أدى إلى إطلاق العدو قذيفتين باتجاه الشبان".

وأضافت الوكالة: "على الفور حضرت قوة كبيرة من الجيش اللبناني والقوى الأمنية وعملوا على منع الشبان من التقدم، وأقاموا الحواجز لمنع أي من المواطنين من التقدم نحو الشريط الشائك، وعملت سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية على نقل الجريحين إلى مستشفى مرجعيون الحكومي".