الجيش الإسرائيلي يوضح لـCNN: لا يوجد قوات برية داخل قطاع غزة

القدس (CNN)—أوضح جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح لـCNN بأنه لا توجد عناصر بالقوات البرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة في الوقت الحالي.

وجاء توضيح المتحدث الإسرائيلي بعد تغريدة "قوات جوية وبرية لجيش الدفاع تشن في هذه الساعة غارات في قطاع غزة" نشرها الجيش الإسرائيلي مثيرا تساؤلات حول إن كان هناك عملية برية جارية داخل القطاع.

ويرى محللون أن خيار التوغل البري غير مرجح في الأيام القليلة المقبلة، ويعتقد معظم المحللين أن فرقة واحدة من المدرعات والمشاة، التعزيز الحالي على الحدود، ليس كافياً لإجراء مثل هذه العملية، مشيرين إلى ضرورة مراقبة صدور مزيد من الإعلانات عن استدعاء جنود الاحتياط وأي تحركات أخرى.

وأكد المحللون أنه يجب وضع الحسابات السياسية التي تواجه القيادة الإسرائيلية في الاعتبار، إذ من المرجح أن يؤدي التوغل البري إلى خسائر كبيرة في صفوف القوات الإسرائيلية، وهو ما لن يحظى بشعبية لدى المواطنين الإسرائيلي. كما أظهر نتنياهو بشكل عام عدم استعداده لاتخاذ هذا النوع من القرارات التي قد تؤدي لسقوط عدد كبير من القتلى الإسرائيليين.