القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن رصد إطلاق 3 صواريخ من سوريا تجاه إسرائيل، سقط أحدهم داخل الأراضي السورية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "تم رصد إطلاق 3 صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقط أحدهم داخل الأراضي السورية، بينما سقط صاروخان في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل".

وأفاد حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن الصواريخ سقطت دون تسجيل أي إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، عن رصد إطلاق 3 صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل سقط في البحر المتوسط قبالة سواحل شمال إسرائيل.