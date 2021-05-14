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الجيش الأمريكي: وصول مقاتلات F-18 هورنيت لقاعدة الأمير سلطان بالسعودية

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لمقاتلة من طراز F-18 سوبر هورنيت
Credit: Justin Sullivan/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الخميس، إن مقاتلات من طراز F-18 هورنيت وصلت لقاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية الأمريكية، حيث أوضحت أن "نشر هذه المقاتلات يأتي كجزء من توظيف القوة الديناميكية، لتعزيز قدرة القيادة المركزية الأميركية على ردع العدوان وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة مسؤولية القيادة المركزية".

وسبق للقيادة المركزية الأمريكية نشر مقطع فيديو حول قدرات قاعدة الأمير سلطان في العام 2019، حيث نشرت مقطع فيديو في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، يظهر عملية هبوط قاذفات B1B الاستراتيجية تهبط في القاعدة السعودية، حيث يحتاج هذا النوع من الطائرات لمدرج مخصص للإقلاع والهبوط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية حينها في تعليق على مقطع الفيديو: "تهبط قاصفات (B-1B) في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية بعد الطيران مباشرة من قاعدة (إلسورث) الجوية في ولاية ساوث داكوتا. (B-1B) هي قاذفة إستراتيجي بعيدة المدى قادرة على ضرب أي خصم في أي مكان في العالم. وهذا يدل على قدرة قاعدة الأمير سلطان الجوية على إجراء العمليات القتالية".

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