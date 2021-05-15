دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألغت خطوط طيران عالمية عددًا من رحلاتها المتجهة إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب، في غضون تصاعد الأوضاع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وحسب البيانات المحدّثة لجدول رحلات هيئة المطارات الإسرائيلية، ألغت شركات طيران دولية رحلاتها ليومي السبت والأحد.

ومن بين شركات الطيران المٌلغاة رحلاتها إلى إسرائيل: "فلاي دبي، الاتحاد للطيران الإماراتية، طيران الإمارات، مصر للطيران، الخطوط التركية، الخطوط البريطانية، لوفتهانزا".

وفي وقت سابق السبت، قُتل مدني إسرائيلي في رمات غان بعد أن أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ باتجاه تل أبيب، في رد مباشر على ما وصفته بـ"المجزرة" في مخيم الشاطئ، شمال غربي غزة، بحسب بيان صادر عن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة.

يأتي هذا في وقت واصل الجيش الإسرائيلي قصفه المتواصل على قطاع غزة منذ الإثنين الماضي، فيما استمرت الفصائل الفلسطينية في إطلاق صواريخ تستهدف مدن وسط إسرائيل، بالإضافة إلى تل أبيب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان الجمعة، أن 139 فلسطينيًا على الاقل قتلوا في قطاع غزة في أعقاب القصف الإسرائيلي، بينهم 39 طفلا. وأضافت وزارة الصحة أن عدد الجرحى الفلسطينيين في غزة ارتفع إلى ما لا يقل عن 1000.