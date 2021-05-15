دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في تغريدة عبر تويتر السبت، إن إسرائيل ليست لديها مصلحة في التصعيد، لكنها مستعدة لأي سيناريو.

وأضاف غانتس: "لقد فرضنا ثمناً باهظاً للغاية من حماس في اليوم الأخير - ولدينا المزيد من الخطط".

ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي صورة له وهو يتحدث إلى القادة الإسرائيليين، وحذّر غانتس من أنه "إذا رفع الإرهاب رأسه - فإننا سنخفضه".

يأتي هذا في وقت واصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة منذ الإثنين الماضي، فيما استمرت الفصائل الفلسطينية في إطلاق صواريخ تستهدف مدن وسط إسرائيل، بالإضافة إلى تل أبيب. في حين يشهد عدد من مدن الداخل مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات إسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان الجمعة، أن 139 فلسطينيًا على الاقل قتلوا في قطاع غزة في أعقاب القصف الإسرائيلي، بينهم 39 طفلا. وأضافت وزارة الصحة أن عدد الجرحى الفلسطينيين في غزة ارتفع إلى ما لا يقل عن 1000.