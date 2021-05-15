دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعاد مغردون نشر مقطع فيديو لكلمة قديمة للأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، السبت، كان قد تحدث فيها عن أهمية "الجهاد" ضد السعودية وأن خطابه بعد التدخل العسكري السعودي في اليمن من أكثر الأمور التي يفتخر بها.

ويقول نصرالله في الكلمة التي ألقاها في 1 مارس/أذار من عام 2016: "في المقاومة قاتلنا إسرائيل أنا وإخواني وقدمنا شهداء وإلى آخره... وإذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، سأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن"، حسب قوله.

ويضيف الأمين العام لحزب الله قائلا عن الخطاب: "وأشعر أن هذا هو الجهاد الحقيقي هذا أعظم من حرب تموز (ضد إسرائيل عام 2006) هذا هو إحساسي".

ويوضح نصرالله قائلا: "هذا الشعب اليمني شعب مظلوم شعب غريب شعب متروك تجاوز بمظلوميته الشعب الفلسطيني، الفكثير من الناس يتحدثون اليوم عن الشعب الفلسطيني"، حسب قوله.

وجاء نشر هذا المقطع بالتزامن مع دعوات لحزب الله من جانب أنصاره للتدخل في الحرب بين حركة حماس وإسرائيل ومونه أحد أضلاع ما يُعرف إعلاميا بـ"محور المقاومة".

وفيما يلي بعض التعليقات على حديث الأمين العام لحزب الله.

حسن نصر الله :الجهاد الحقيقي ضد السعوديه هو الجهاد الاعظم واعظم من حرب تموز ضد اسرائيل وماذا عن حرب اليهود يا عميل إيران https://t.co/fgyy4ExpxV

حسن نصر الله :الجهاد الحقيقي والاعظم هو ضد السعوديه ، واعظم من حرب تموز ضد اسرائيل https://t.co/ujDKv2rX9Y