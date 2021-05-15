دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردت وزارة الخارجية الكويتية على تما تداوله حول رسالة من وزير الخارجية الكويتي لنظيره الأمريكي السابق، تضمنت إدراج أسماء لمواطنين ومؤسسات خالفوا العقوبات المتعلقة بإيران، نافية هذه الأنباء.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها إنها تنفي "نيا قاطعا صحة ما يتم تداوله من رسالة مزعومة موجهة إلى وزير الخارجية من وزير الخارجية الأمريكي السابق تضمنت إدراج عدد من المواطنين والمؤسسات الكويتية ضمن قائمة مخالفي العقوبات المطبقة على ايران"، وفقا ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأضافت الوزارة الكويتية قائلة إنها تدعو للتحلي بـ"روح المسؤولية والدقة قبل نشر أي معلومة"، حسب قولها.

وأكدت الخارجية الكويتية أنها تحتفظ بحقها الدولي "ضد كل من ينشر أو يروج أي أمر من شانه المساس بسمعة الكويت أو أمنها الوطني"، وفقا للبيان.