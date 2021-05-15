دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، على تغريدة قال إنها مؤلفة له تتضمن رسالة للعشائر الأردنية بشأن فتح الحدود مع الأراضي الفلسطينية.

وقال يوسف في تغريدة عب رصفحته الرسمية على موقع تويتر: "أولاً .. التغريدة مزورة .. ثانياً .. لمن كتب التغريدة وكتبها وأيدها .. بعيدة عن شواربكم ثالثاً .. تأليف التغريدات ونشرها وأسلوب البلطجة هذا لا يتعدى حدود الإنترنت".

وجاء في التغريدة المتداولة التي قال الداعية الإماراتي إنها مزورة: "أتمنى من جميع العشائر الأردنية من بني عباد وبن يحميدة وبني صخر وبني حسن والعجارمة بعدم الانصياع وراء الأصوات المطالبة بفتح الحدود الأردنية والتي مصدرها حماس الإرهابية".

أولاً .. التغريدة مزورة .. ثانياً .. لمن كتب التغريدة وكتبها وأيدها .. بعيدة عن شواربكم ثالثاً .. تأليف التغريدات ونشرها وأسلوب البلطجة هذا لا يتعدى حدود الإنترنت — https://t.co/Cu8XOXPy4c

وكان قد هاجم يوسف حماس منذ بدء التوتر بينه وبين الجيش الإسرائيلي عبر قصف متبادل على خلفية الصدام الفلسطيني الإسرائيلي في القدس.