فلسطينيون في غزة يبحثون بين الأنقاض عن ناجين وجثث مع تواصل الضربات الإسرائيلية

في الصراع الأشد منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين.. أين يقف البيت الأبيض؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الدولة الإماراتي السابق للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن تعاطف بلاده مع القضية الفلسطينية "متأصل" و"لا نحتاج من يزايد عليه".

وكتب قرقاش، في حسابه عبر تويتر، الأحد: "التعاطف والتآزر مع القضية الفلسطينية العادلة متأصل لدى قيادة وشعب الإمارات، ولا نحتاج من يزايد عليه".

واعتبر قرقاش أن "أولويتنا وحدة الصف العربي ووقف العنف ضد المدنيين والعمل السياسي لإنهاء الاحتلال، ونعلم علم اليقين أن المعاناة الفلسطينية، وعبر السنوات، تم استغلالها على حساب هذا الشعب المناضل".

كان وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أعرب يوم الجمعة، عن قلق دولة الإمارات "البالغ" إزاء تصاعد "أعمال العنف" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتقدمها بـ"خالص التعازي في جميع الضحايا" الذين سقطوا جراء "أعمال القتال الأخيرة"، بحسب بيان للخارجية الإماراتية.

ومنذ الأسبوع الماضي، تصاعدت التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى أسوأ جولة عنف تحدث منذ عدة سنوات، على خلفية الجدل الدائر حول الإخلاء المخطط لعائلات فلسطينية تعيش في حي الشيخ جراح بالقدس.

وقتلت الغارات الجوية الإسرائيلية 192 فلسطينيًا، منهم 58 طفلا، مع اندلاع الأحداث الاثنين الماضي، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إضافة إلى 1235 مصابًا.

وقتل عشرة إسرائيليين بنيران صواريخ كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بحسب الجيش الإسرائيلي.