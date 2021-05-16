توب 5: تصاعد المواجهات في غزة والضفة.. واحتجاجات على حدود لبنان والأردن مع إسرائيل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الجيش الإسرائيلي، الأحد، بيانا أوضح فيه الأسباب التي دفعته لقصف مبنى الجلاء في غزة، والذي كان يعتبر مقر مؤسسات إعلامية مثل وكالة "أسوشيتد برس" وقناة الجزيرة القطرية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد استهدفنا بالأمس قاعدة عمليات مهمة بالنسبة للاستخبارات العسكرية الخاصة بحماس، برج الجلاء في غزة"، وأردف: "لقد استخدم المبنى لجمع معلومات استخباراتية لشن هجمات ضد إسرائيل وتخزين الأسلحة والمعدات النوعية لإعاقة عمليات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف الجيش في بيانه: "لقد حذرنا المدنيين في المبنى من أننا سنضربه بهدف قلقنا على أمنهم وأعطيناهم وقتا كافيا للإخلاء"، وتابع: "حماس والجهاد الإسلامي استغلا هذا الوقت لأخذ معدات من المبنى، وقد دفعنا ثمن ذلك الوقت من أجل عدم إيذاء المدنيين".

وواصل الجيش الإسرائيلي بيانه بالقول: "اختارت حماس الاختباء بين المدنيين وشن عمليات ضد إسرائيل وهذا الأمر لا يعطي حماس حصانة إرهابية ضد هجمات الجيش الإسرائيلي سنواصل عملياتنا بهدف حماية مواطنينا"، وفقا للبيان.

وكانت قد دمرت إسرائيل مبنى الجلاء الذي كان مقرا لعدد من الوكالات العالمية منها "AP" التي نشرت بيانا عبرت فيه عن صدمتها من استهداف المبنى رغم علم الجيش الإسرائيلي أن مراسليها يتخذونه مقرا لعملهم الصحفي.