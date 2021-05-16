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نشر الأحد ، 16 مايو / أيار 2021

القدس (CNN)-- لقي شخصان مصرعهما، الأحد، بعد انهيار مدرجات في كنيس يهودي أرثوذكسي في مستوطنة جفعات زئيف بالضفة الغربية شمال غرب القدس، بحسب ما قال قائد شرطة منطقة القدس لمراسلي التلفزيون الإسرائيلي.

وأظهر شريط فيديو بثه التلفزيون الإسرائيلي عشرات المصلين وهم يسقطون على الأرض عندما انهارت مدرجات مزدحمة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن "عددًا كبيرًا من المصلين أصيب".

كانت خدمات الطوارئ الطبية الوطنية في إسرائيل قد قالت في وقت سابق إن شخصين في حالة "حرجة"، وستة في حالة "خطيرة"، وحوالي 50 في حالة "متوسطة إلى خفيفة".

وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن المستشفيات تستعد لحدث هائل الإصابات.

وذكر رجل إطفاء وصل إلى مكان الحادث للقناة 13 الإسرائيلية أن المصلين على ما يبدو محاصرون تحت المدرجات.