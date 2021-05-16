أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، في بيان الأحد، إن ما لا يقل عن 3100 صاروخ أُطلق من غزة على إسرائيل منذ يوم الإثنين، منها 1210 صواريخ اعترضها نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي، و450 صاروخًا أخفق في الإطلاق.

وقال الجيش الإسرائيلي: "حتى الساعة السابعة، منذ بدء عملية "حارس الجدران"، تم إطلاق حوالي 3100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، منها ما يقرب من 450 عملية إطلاق فاشلة في قطاع غزة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي عبر تويتر: "هذا هو أعلى معدل يومي لإطلاق الصواريخ التي تواجهها إسرائيل في تاريخ البلاد".

وقُتل عشرة إسرائيليين نتيجة إطلاق صواريخ من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس حتى الآن، بحسب الجيش الإسرائيلي.