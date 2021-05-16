فلسطينيون في غزة يبحثون بين الأنقاض عن ناجين وجثث مع تواصل الضربات الإسرائيلية

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- ندد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بما أسماه "انتهاك إسرائيل الصارخ لحقوق الفلسطينيين" خلال اجتماع افتراضي طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الأحد، وفقا لبيان صادر عن مركز التواصل الدولي السعودي.

ووفقا للبيان، دعا وزير الخارجية السعودي المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل عاجل"، وأدان "الإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وكذلك العدوان الإسرائيلي على الأقصى" خلال شهر رمضان.

في تغريدة يوم الأحد، وصفت منظمة التعاون الإسلامي الأعمال القتالية الأخيرة في القدس بأنها واحدة من "أصعب المراحل" للمدينة المقدسة.

وقال الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، يوسف العثيمين: "نحيي صمود الشعب الفلسطيني في الأقصى"، مضيفًا أن القدس "جزء لا يتجزأ من فلسطين".

ومنظمة المؤتمر الإسلامي هي منظمة حكومية دولية تتألف إلى حد كبير من دول ذات أغلبية مسلمة. وتم تشكيلها في عام 1969 في أعقاب حريق متعمد للمسجد الأقصى في القدس، ثالث أقدس الأماكن في الإسلام.

وأعربت السلطة الفلسطينية في بيان لها عن تقديرها لأولئك الذين ساهموا في الاجتماع الطارئ لمنظمة المؤتمر الإسلامي، داعية جميع الدول الأعضاء إلى "معارضة شديدة للأعمال غير القانونية لإسرائيل وتحالفاتها".

وقال وزير خارجية السلطة الفلسطينية، رياض المالكي: "إننا نواجه احتلالًا استعماريًا طويل الأمد يرتكب جرائم دون تردد ... نطلب دعمكم سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا واقتصاديًا من أجل تشكيل جبهة دولية لتحدي الجرائم الإسرائيلية بشدة". قال رياض المالكي الأحد.

وأضاف المالكي: "يجب أن يكون هناك تنفيذ فعلي لقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، وضمان حماية الشعب الفلسطيني من وحشية وطغيان الاحتلال الإسرائيلي".

وانتقد القرار 2334 - الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول / ديسمبر 2016 - إسرائيل لتوسيعها المستوطنات في الضفة الغربية، ووصفها بأنها "انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي". وفي التصويت، الذي تم إجراؤه في الأيام الأخيرة من إدارة أوباما، صوت 14 من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لصالح القرار. امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، مما سمح بتمريره.