في الصراع الأشد منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين.. أين يقف البيت الأبيض؟

إسرائيل تنشر فيديو تقول إنها لحظة استهداف منزل قيادي في حماس في غزة

القدس (CNN)-- أظهر إحصاء لشبكة CNN بشأن القتلى في الضفة الغربية منذ أحداث العنف الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين، كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 21 فلسطينيًا قُتلوا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية منذ 7 مايو/ أيار.

وكان أكثر الأيام دموية يوم الجمعة 14 مايو/ أيار، عندما قتل 11 شخصًا.

وتوفي فلسطينيان يوم الأحد متأثرين بجراحهما في الأيام السابقة.

وواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة منذ الإثنين الماضي، فيما استمرت الفصائل الفلسطينية في إطلاق صواريخ تستهدف مدن وسط إسرائيل، بالإضافة إلى تل أبيب. في حين تشهد عدد من مدن الضفة الغربية والداخل مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات إسرائيلية.