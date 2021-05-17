القدس تتأرجح على حافة ثوران بركاني هو الأكبر منذ سنوات.. آخر التطورات من مراسلة CNN

شاهد رد فعل إسرائيليين في مسيرة لحظة إنطلاق صافرات الإنذار في القدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الاثنين، إن بلاده زودت السلطة الفلسطينية بكل الوثائق المتعلقة بالشيخ جراح، محملا إسرائيل المسؤولية "وحدها" فيما يتعلق "بالعدوان الإسرائيلي".

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب الأردني لتناول تصعيد العنف المستمر منذ الاثنين الماضي، حيث قال الخصاونة وفقا لما أوردته قناة المملكة التابعة للحكومة بشريط عاجل: "لدينا خياراتنا ونستثمر منها ونكرسها لحماية الفلسطينيين ولجم العدوان الإسرائيلي.. نحيي الصامدين في فلسطين ونشد من أزرهم.."

وأكد رئيس الوزراء الأردني على أن بلاده "لن تفرط بأي حق من حقوق الشعب الفلسطيني"، لافتا على أن "الأردن القوي هو الأقدر على مواصلة النضال لرفع الضيم عن الفلسطينيين".

من جهته قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في الجلسة ذاتها: " لن تنعم المنطقة بالأمن بالاستقرار ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه.. رسالتنا إلى العالم هي أن الاحتلال أساس الشر كله.. لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه".