إسرائيل تستهدف 9 منازل لقيادات بحماس في غزة صباح الاثنين

إسرائيل تنشر فيديو تقول إنها لحظة استهداف منزل قيادي في حماس في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، صباح الاثنين، عن استهداف المقاتلات الإسرائيلية لمنازل 9 قيادات بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة.

في الساعات الأخيرة أغارت مقاتلات حربية على تسعة منازل لقادة في حماس في أنحاء قطاع غزة والتي استخدمت كبنية إرهابية وفي بعضها تواجدت مخازن أسلحة. من بين المنازل المستهدفة منزل قائد كتيبة بيت حانون وقادة سرايا في بيت حانون في مدينة غزة وفي مخيم الشاطئ. #حماس_تحت_القصف #خطيئة_حماس https://t.co/7Kt2QINS7e

جاء ذلك في تغريدات لأدرعي، قال فيها: "في الساعات الأخيرة أغارت مقاتلات حربية على تسعة منازل لقادة في حماس في أنحاء قطاع غزة والتي استخدمت كبنية إرهابية وفي بعضها تواجدت مخازن أسلحة.."

وتابع قائلا: "من بين المنازل المستهدفة منزل قائد كتيبة بيت حانون وقادة سرايا في بيت حانون في مدينة غزة وفي مخيم الشاطئ".

فتحة نفق لحماس بالقرب من روضة أطفال ومسجد في خانيونس. دليل جديد لطريقة اقامة حماس عمدًا مصالحها العسكرية في قلب الأحياء السكنية. نحن قصفنا هذه الفتحة الليلة الماضية. عيب عليك يا حماس https://t.co/Ascc4VVo8p

وفي تغريدة منفصلة قال أدرعي: "فتحة نفق لحماس بالقرب من روضة أطفال ومسجد في خانيونس. دليل جديد لطريقة اقامة حماس عمدًا مصالحها العسكرية في قلب الأحياء السكنية. نحن قصفنا هذه الفتحة الليلة الماضية. عيب عليك يا حماس".