دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استنكرت الإمارات تصريحات وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، وسلمت السفير اللبناني لديها مذكرة احتجاج رسمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية الثلاثاء.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن "استنكارها واستهجانها الشديدين" للتصريحات التي وصفتها بالمشينة والعنصرية لوهبة.

ولفتت أبوظبي إلى أن تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مسيئة للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي عموما.

وأعلنت الإمارات استدعاء السفير اللبناني لديها وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها التصريحات وأكدت على أن التصرف يتنافى مع "الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي"، حسب قولها.

وكان قد أثار وهبة غضبا واسعا بعد تصريحات اعتبرت مسيئة لدول الخليج بالإضافة إلى اتهامه لحكومة السعودية بقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني.