مذيع CNN يسأل: من يفرض وقف إطلاق النار على الإسرائيليين والفلسطينيين؟.. المعشر يجيب

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت منظمة اليونيسيف، الأربعاء، في بيان، إن نحو 72 ألف فلسطيني في غزة نزحوا نتيجة العنف المتصاعد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت اليونيسف: "فقدت العديد من العائلات منازلها. نزح حوالي 72 ألف شخص. نصفهم من الأطفال".

وأضافت اليونيسف أن من بين هؤلاء الـ 72 ألف شخص، هناك أكثر من 52 ألف "يقال إنهم يحتمون الآن في 48 مدرسة في جميع أنحاء قطاع غزة".

وفقًا لصندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة، كان واحدًا من كل ثلاثة أطفال في غزة بحاجة إلى دعم نفسي قبل التصعيد الأخير في النزاع. من المتوقع الآن أن يزداد عدد الأطفال الذين تظهر عليهم أعراض الضيق النفسي والاجتماعي.

وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، الأربعاء: "يعاني مليون طفل في غزة من العواقب المتصاعدة للصراع العنيف ولا يوجد مكان آمن يلجأون إليه. فُقدت الأرواح وتحطمت العائلات".

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن "ما يقدر بنحو 250 ألف طفل يحتاجون إلى خدمات الصحة العقلية والحماية، بينما تضرر ما لا يقل عن أربعة مرافق صحية و 40 مدرسة في غزة".

وحذرت اليونيسف من أن "التعرض المستمر للعنف له تأثير كبير على الصحة العقلية للأطفال" ودعت إلى "تدخل طارئ للصحة العقلية" للأطفال في غزة.

وفقًا لآخر تحديث من وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حماس في غزة، قُتل 227 فلسطينيًا حتى الآن في غزة، من بينهم 64 طفلاً.